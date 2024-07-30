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Орлов запретил продажу алкоголя в центре Екатеринбурга в День строителя и День города
Фото: Владислав Постников
Во время празднования Дня строителя и Дня города в центре Екатеринбурга будет запрещена продажа алкоголя. Постановление, включающее запрет на торговлю спиртным, подписал глава города Алексей Орлов.
Запрет будет действовать 10 августа с 10.00 до 23.00 и 11 августа с 8.00 до 23.00, 16 августа с 7.00 до 23.00 в границах улиц Малышева – Пушкина – проспекта Ленина – улицы 8 Марта. А также 11 августа с 8.00 до 16.00 и 17 августа с 8.00 до 23.00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.
Запрет будет действовать 10 августа с 10.00 до 23.00 и 11 августа с 8.00 до 23.00, 16 августа с 7.00 до 23.00 в границах улиц Малышева – Пушкина – проспекта Ленина – улицы 8 Марта. А также 11 августа с 8.00 до 16.00 и 17 августа с 8.00 до 23.00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.
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