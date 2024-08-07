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На Ирбитской ярмарке выступят коллективы Уральского центра народного искусства
Фото предоставлено Уральским центром народного искусства
На легендарной Ирбитской ярмарке 9 и 10 августа будут выступать коллективы Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина.
Сегодня, 9 августа, в 16.00 на главной сцене ярмарки ожидается выступление «Уральского народного хора» под художественным руководством Николя Зайцева. В программе коллектива их лучшие образцы песен, танцев и музыки, среди которых «Позарастали стёжки-дорожки», «Русь молодая» и другие. Также народная артистка России Светлана Комаричева исполнит композиции «Гляжу в озера синие» и «Пироги с черёмухой». А завершится выступление ярким театрализованным номером «Уральская свадьба», посвящённым традициям свадебных гуляний.
Завтра, 10 августа, в 12.00 на площади Ленина выступит Уральский государственный русский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Павла Васильева. Оркестр согреет сердца гостей ярмарки мелодиями песен из репертуара Муслима Магомаева. Солистами концерта станут артисты Уральского театра оперы и балета Олег Бударацкий и Александр Краснов.
Сегодня, 9 августа, в 16.00 на главной сцене ярмарки ожидается выступление «Уральского народного хора» под художественным руководством Николя Зайцева. В программе коллектива их лучшие образцы песен, танцев и музыки, среди которых «Позарастали стёжки-дорожки», «Русь молодая» и другие. Также народная артистка России Светлана Комаричева исполнит композиции «Гляжу в озера синие» и «Пироги с черёмухой». А завершится выступление ярким театрализованным номером «Уральская свадьба», посвящённым традициям свадебных гуляний.
Завтра, 10 августа, в 12.00 на площади Ленина выступит Уральский государственный русский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Павла Васильева. Оркестр согреет сердца гостей ярмарки мелодиями песен из репертуара Муслима Магомаева. Солистами концерта станут артисты Уральского театра оперы и балета Олег Бударацкий и Александр Краснов.
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