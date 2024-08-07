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На Ирбитской ярмарке выступят коллективы Уральского центра народного искусства

11.27 Пятница, 9 августа 2024
Фото предоставлено Уральским центром народного искусства
На легендарной Ирбитской ярмарке 9 и 10 августа будут выступать коллективы Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина.

Сегодня, 9 августа, в 16.00 на главной сцене ярмарки ожидается выступление «Уральского народного хора» под художественным руководством Николя Зайцева. В программе коллектива их лучшие образцы песен, танцев и музыки, среди которых «Позарастали стёжки-дорожки», «Русь молодая» и другие. Также народная артистка России Светлана Комаричева исполнит композиции «Гляжу в озера синие» и «Пироги с черёмухой». А завершится выступление ярким театрализованным номером «Уральская свадьба», посвящённым традициям свадебных гуляний.

Завтра, 10 августа, в 12.00 на площади Ленина выступит Уральский государственный русский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Павла Васильева. Оркестр согреет сердца гостей ярмарки мелодиями песен из репертуара Муслима Магомаева. Солистами концерта станут артисты Уральского театра оперы и балета Олег Бударацкий и Александр Краснов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:52 О причинах конспирологии и её месте в истории поговорят в Ельцин Центре
19:31 Вступил в силу приговор убившей сожителя екатеринбурженке
18:57 В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном
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14:33 СК проверит информацию об истязании молодого человека с инвалидностью в Каменске-Уральском
13:59 Прокуратура проверит екатеринбургский детсад, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
13:35 Частично разрушенный после взрыва газа дом в Нижнем Тагиле признали аварийным
12:47 Обвиняемой в госизмене из-за денежного перевода Ксении Карелиной запросили 15 лет лишения свободы
12:27 Из-за столкновения грузовиков на ЕКАД возникла пробка
12:18 Прокуратура намерена проверить качество водоснабжения в Дегтярске
11:33 Осуждённым за взяточничество полицейским из Екатеринбурга ужесточили наказание
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