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Легендарная Ирбитская ярмарка откроет торговые ряды через несколько дней
Фото: официальный сайт Ирбитской ярмарки / www.irbit-yarmarka.ru
Многим славен уральский город Ирбит — жестокими столкновениями в период пугачёвского восстания, революционным прошлым, производством мотоциклов. Но, пожалуй, первое, что прославило город на всю Россию, это масштабные ярмарки, которые организовывать начали с середины 17-го века.
Ирбитчане стараются возродить славу проходивших на берегу реки Ницы ярмарок, на которые некогда съезжались со всей страны. Вот и в этом году планируется провести с большим размахом очередное такое мероприятие. Свои торговые ряды Ирбитская ярмарка откроет уже на этой неделе, в пятницу, 9 августа, и продолжится все выходные.
Конечно, ирбитская ярмарка теперь привлекает не столько даже товарами, которые на ней можно приобрести, сколько обширной культурной и деловой программой. Так, уже в день открытия планируется в её рамках провести мультимедийный архивный проект «Ирбит. Купеческое наследие», акцию «Отправь открытку из Ирбита», которую организует «Ирбитскiй почтамтъ», шоу барабанов и конкурс народного творчества «Город мастеров». В последующие два дня в Ирбите на ярморочных площадках пройдут театрализованные действа, мастер-классы народного творчества, уличные костюмированные шествия и флэш-мобы. И, разумеется, все выходные в Ирбите будет играть музыка на многочисленных концертах. Среди заявленных выступающих — фолк-группа «Солнцеворот», екатеринбургский коллектив детского танца «Улыбка», рок-группа «Чайф», ансамбль «Изумруд».
Подробная программа трёхдневного праздника опубликована на специальном сайте Ирбитской ярмарки. Там же можно узнать много интересной информации из истории ирббитских ярмарок и увидеть фотографии с ярмарок прошлых лет.
Ирбитчане стараются возродить славу проходивших на берегу реки Ницы ярмарок, на которые некогда съезжались со всей страны. Вот и в этом году планируется провести с большим размахом очередное такое мероприятие. Свои торговые ряды Ирбитская ярмарка откроет уже на этой неделе, в пятницу, 9 августа, и продолжится все выходные.
Конечно, ирбитская ярмарка теперь привлекает не столько даже товарами, которые на ней можно приобрести, сколько обширной культурной и деловой программой. Так, уже в день открытия планируется в её рамках провести мультимедийный архивный проект «Ирбит. Купеческое наследие», акцию «Отправь открытку из Ирбита», которую организует «Ирбитскiй почтамтъ», шоу барабанов и конкурс народного творчества «Город мастеров». В последующие два дня в Ирбите на ярморочных площадках пройдут театрализованные действа, мастер-классы народного творчества, уличные костюмированные шествия и флэш-мобы. И, разумеется, все выходные в Ирбите будет играть музыка на многочисленных концертах. Среди заявленных выступающих — фолк-группа «Солнцеворот», екатеринбургский коллектив детского танца «Улыбка», рок-группа «Чайф», ансамбль «Изумруд».
Подробная программа трёхдневного праздника опубликована на специальном сайте Ирбитской ярмарки. Там же можно узнать много интересной информации из истории ирббитских ярмарок и увидеть фотографии с ярмарок прошлых лет.
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