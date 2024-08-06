День Кошек в Екатеринбурге не совпадает с мировым

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 8 августа, в мире отмечается День кошки. Его начали отмечать с 2002 года по предложению Международного фонда по защите животных.Меж тем, как напомнил сегодня через соцсети Екатеринбургский зоопарк, в России есть собственный день кошек. Он выпадает на первый день марта. Тем же из екатеринбуржцев, кому хотелось присоединиться сегодня ко всемирному чествованию мурок и мурзиков, стоило бы как раз в зоопарк и сходить, чтобы попроведать обитающих там 11 видов кошачьих (всего в семействе кошачьих 36 видов). Помимо сразу приходящих на ум тигров и львов, это ещё и пума, рысь, камышовый кот, ягуар, леопард, лесной кот и другие.Но настоящий кошачий праздник случится в Екатеринбурге на следующей неделе. В Окружном доме офицеров целых два дня будут хвастать своими хвостатыми красавцами уральские владельцы кошек. В субботу, 17 августа, здесь откроется ежегодная Международная выставка «Городские кошки», приуроченная к празднованию Дня города. На протяжении двух дней кошководы будут не только демонстрировать котов и кошек, но и делиться опытом о том, как их кормить, как за ними ухаживать, и как лечить в случае необходимости. В рамках выставки пройдёт и конкурс, на котором выберут «самых-самых» в разных номинациях.