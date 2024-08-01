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О причинах конспирологии и её месте в истории поговорят в Ельцин Центре
Фото: Вечерние Ведомости
Кандидат исторических наук, преподаватель РХГА и РГГУ Евгений Кузьмишин готовится выступить в Ельцин Центре с лекцией «Кто и зачем правит миром: конспирология в зеркале истории». Она станет пятой в цикле, объединённом названием «Лженаука: бороться или смириться?».
Почему возникают конспирологические теории? Какие из них наиболее живучи? Как влияют на ход исторических событий? Об этом поговорит лектор на встрече со слушателями в Ельцин Центре.
Лекция на «конспирологическую» тему запланирована в Ельцин Центре на 21 августа. Попасть на неё можно будет бесплатно, но после регистрации на сайте.
Почему возникают конспирологические теории? Какие из них наиболее живучи? Как влияют на ход исторических событий? Об этом поговорит лектор на встрече со слушателями в Ельцин Центре.
«Наш мир был бы совершенно иным без теорий заговора. В разные времена они были разными, и множество искренних и страстных адептов конспирологии приложили к ним руку — равно как и десятки ловких и оборотистых жуликов, извлекавших из человеческого страха материальную выгоду. Эти люди не изобрели ничего нового, но без них фантастический мир конспирологии был бы другим — и гораздо более скучным», — отмечает Кандидат исторических наук Евгений Кузьмишин, анонсируя лекцию.
Лекция на «конспирологическую» тему запланирована в Ельцин Центре на 21 августа. Попасть на неё можно будет бесплатно, но после регистрации на сайте.
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