О причинах конспирологии и её месте в истории поговорят в Ельцин Центре

«Наш мир был бы совершенно иным без теорий заговора. В разные времена они были разными, и множество искренних и страстных адептов конспирологии приложили к ним руку — равно как и десятки ловких и оборотистых жуликов, извлекавших из человеческого страха материальную выгоду. Эти люди не изобрели ничего нового, но без них фантастический мир конспирологии был бы другим — и гораздо более скучным», — отмечает Кандидат исторических наук Евгений Кузьмишин, анонсируя лекцию.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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