В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном

С 06:00 10 августа до 21:00 11 августа:



• по улице Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.



11 августа с 06:00 до 09:00:

• по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;

• по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;

• по улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;

• по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева;

• по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина.



11 августа с 06:00 до 13:00:

• по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;

• по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

• по проспекту Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина;

• по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;

• по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;

• по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;

• по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;

• по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;

• по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;

• по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до дороги Пермь — Екатеринбург

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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