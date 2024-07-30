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В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном
Иллюстрация: официальный сайт марафона «Европа — Азия»
Традиционный марафон «Европа — Азия» пройдёт в Екатеринбурге в ближайшее воскресенье. Для уральской столицы это будет уже девятый такой забег.
Для желающих пробежаться по Екатеринбургу в массовом марафоне в воскресенье на выбор предложат пять дистанций. Самая короткая — 800 метров — предназначена для самых маленьких бегунов и располагаться будет на берегу реки Исеть. Дистанция для тех, кто не слишком уверен в своих силах протянется на 3 километра, а для более уверенных и опытных — на 10 километров (они стартовать и финишировать будут возле здания областного правительства). Ещё одна дистанция протянется на 21 с лишним километр. И, наконец, самая длинная дистанция — 42-километровая, которая растянется через весь центр города.
В связи с марафоном будут перекрыты многие дороги. Причём, один участок перекроют ещё накануне забегов, 10 августа, а откроют только воскресным вечером. Вот, как выглядит этот перечень перекрытий:
Желающие присоединиться к бегущим должны предварительно пройти регистрацию на сайте марафона. Там же перечислены требования к бегунам и расписание забегов.
Для желающих пробежаться по Екатеринбургу в массовом марафоне в воскресенье на выбор предложат пять дистанций. Самая короткая — 800 метров — предназначена для самых маленьких бегунов и располагаться будет на берегу реки Исеть. Дистанция для тех, кто не слишком уверен в своих силах протянется на 3 километра, а для более уверенных и опытных — на 10 километров (они стартовать и финишировать будут возле здания областного правительства). Ещё одна дистанция протянется на 21 с лишним километр. И, наконец, самая длинная дистанция — 42-километровая, которая растянется через весь центр города.
В связи с марафоном будут перекрыты многие дороги. Причём, один участок перекроют ещё накануне забегов, 10 августа, а откроют только воскресным вечером. Вот, как выглядит этот перечень перекрытий:
С 06:00 10 августа до 21:00 11 августа:.
• по улице Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.
11 августа с 06:00 до 09:00:
• по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;
• по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
• по улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
• по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева;
• по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина.
11 августа с 06:00 до 13:00:
• по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
• по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
• по проспекту Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина;
• по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
• по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
• по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
• по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
• по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
• по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
• по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до дороги Пермь — Екатеринбург
• по улице Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.
11 августа с 06:00 до 09:00:
• по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;
• по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
• по улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
• по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева;
• по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина.
11 августа с 06:00 до 13:00:
• по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
• по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
• по проспекту Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина;
• по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
• по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
• по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
• по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
• по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
• по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
• по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до дороги Пермь — Екатеринбург
Желающие присоединиться к бегущим должны предварительно пройти регистрацию на сайте марафона. Там же перечислены требования к бегунам и расписание забегов.
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