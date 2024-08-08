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Прокуратура намерена проконтролировать розыск причастных к истязанию парня с инвалидностью в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников
Прокуратура Каменска-Уральского намерена проконтролировать поиски причастных к истязанию 21-летнего парня с инвалидностью. Ранее ситуацией заинтересовался следственный комитет.
«Прокуратура взяла на контроль установление личности причастных лиц, а также проведение доследственной проверки по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее мама молодого человека рассказала в одном из местных телеграм-каналов о том, что у его сына украли обувь, когда он мочил ноги в фонтане, а также о том, что неизвестные тушили сигареты об его голову и шею, пока она была на работе.
«Прокуратура взяла на контроль установление личности причастных лиц, а также проведение доследственной проверки по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее мама молодого человека рассказала в одном из местных телеграм-каналов о том, что у его сына украли обувь, когда он мочил ноги в фонтане, а также о том, что неизвестные тушили сигареты об его голову и шею, пока она была на работе.
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