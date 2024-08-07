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В Екатеринбурге на два месяца закроют движение на улице Рабочих
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Рабочих, от дома №16 по улице Рабочих до Ключевской. Это необходимо для строительства тепловых сетей.
На движении общественного транспорта перекрытие не скажется, так как он там не ходит. Закрытие улицы планируется с 20 августа по 25 октября, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Не путать с улицей Уральских рабочих. Там тоже планируется перекрытие, но с 21 августа по 8 ноября.
На движении общественного транспорта перекрытие не скажется, так как он там не ходит. Закрытие улицы планируется с 20 августа по 25 октября, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Не путать с улицей Уральских рабочих. Там тоже планируется перекрытие, но с 21 августа по 8 ноября.
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