Почти на три месяца закроют улицу Уральских рабочих в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ради строительства дождевой канализации к домам в квартале улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова –Кировградской почти три месяца будут перекрывать улицу Уральских рабочих.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в начале – с 21 августа по 22 октября – дорога будет перекрыта от дома №4 на Уральских рабочих до улицы Кузнецова. После этого – с 22 октября по 8 ноября – перекрытие сдвинется на участок от того же дома №4 до соседнего №8 по Уральских рабочих.Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Авангардной, Калинина и Кузнецова.