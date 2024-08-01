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Трагически обрушившийся дом в Нижнем Тагиле собираются доломать

20.53 Среда, 7 августа 2024
Фото: Вячеслав Васенин
Пятиэтажку на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, под завалами которой погибло 10 человек, в итоге снесут полностью. Такое решение принято после осмотра дома специалистами.

О более, чем вероятном сносе нижнетагильского пятиэтажного строения на улице Сибирской обмолвился вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. А сегодня ближе к вечеру стало известно, что «вероятность» такого поворота событий практически приобрела статус необратимости — после осмотра устоявшей части дома специалистами принято решение строение снести полностью.

Меж тем, на днях правительство Свердловской области отчиталось, что уже более полусотни жителей уничтоженных взрывом газа квартир получили выплаты на первоочередные нужды и за полную утрату имущества, а ещё 11 пострадавших получат компенсации в ближайшее время. Теперь предстоит решать вопрос компенсаций и предоставления жилплощади жителям остальной, устоявшей части дома.

Напомним, что сегодня мастеру и двум слесарям газовой службы, которые обслуживали обрушившийся дом на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, предъявили обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Всем троим Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения: мастер компании «Газэкс» и два его подчинённых будут дожидаться суда под домашним арестом. Решение действует до 1 октября включительно.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:31 Почти 40 нарушителей отловили за день на улицах Екатеринбурга автоинспекторы
20:05 У Белинки сменился директор
19:28 Опубликован список запланированных ограничений движения в Свердловской области
19:06 Легендарная Ирбитская ярмарка откроет торговые ряды через несколько дней
18:40 Подмосковные полицейские сорвали крупную поставку для екатеринбургских наркоманов
17:52 Свердловчане смогут отдохнуть от дождей
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13:49 В Екатеринбурге тушат пожар в многоэтажке на Самолётной
13:11 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам предъявили обвинение
12:58 Сысертца приговорили к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство и разбой
11:25 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об избиении екатеринбуржца
11:08 Из-за тумана в Тюмени и Перми в Кольцово вынужденно сели три самолёта
10:37 Екатеринбуржцев приглашают расписать забор около железнодорожного вокзала
10:04 В Дегтярске пожилому водителю стало плохо, и он врезался в дерево
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