Опубликован список запланированных ограничений движения в Свердловской области

«9 августа с 10.30 до 12.20 часов в городе Заречный в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Белоярской АЭС, будет ограничено движение транспорта по улицам 9 мая, Клары Цеткин и проезду Гвардии капитана Русанова у СК «Электрон».



Проведение мероприятий продолжится 10 августа в период с 15.30 до 23.30 часов, в связи с чем ограничат движение транспорта на улицах Ленина, 9 мая, проезд Гвардии капитана Русанова у СК «Электрон», до 18.00 часов на улице Курчатова.



Помимо этого, запланировано проведение мероприятий в честь образования сельских поселений ГО Заречный, в связи с чем будут введены ограничения движения транспорта:



16 августа в селе Мезенское с 16.30 до 20.30 часов на улице Новой;

17 августа в деревне Гагарка с 13.30 до 23.30 часов на улице. Розы Люксембург;

24 августа с 11.30 до 22.30 часов в деревне Курманка на улицах Юбилейная и Садовая».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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