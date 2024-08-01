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Опубликован список запланированных ограничений движения в Свердловской области

19.28 Среда, 7 августа 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловская Госавтоинспекция обнародовала длинный список мест в различных населённых пунктах, где в августе планируется временно ограничивать движение автотранспорта. Первое из этих ограничений будет введено уже завтра.

Завтра, 8 августа, ограничение движения произойдёт практически на весь день в посёлке Сагра Шалинского района. Здесь с 9 утра и до 5 часов вечера на железнодорожном переезде будут проходить дорожные работы по замене дефектных плит. Водителям придётся туго, поскольку альтернативных путей объезда данного участка не существует.

Но в основном ограничения движения планируются в свердловских городах и посёлках в связи с проведением тех или иных праздничных мероприятий. Так, в связи с масштабной Ирбитской ярмаркой уже сейчас введены временные ограничения движения на участках по улице Ленина между улицами Володарского и Карла Маркса, а также по улице Кирова между улицами Ленина до Орджоникидзе. Ограничение продлится до 13 августа.

Дальнейший список с запланированными ограничениями выглядит следующим образом:

«9 августа с 10.30 до 12.20 часов в городе Заречный в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Белоярской АЭС, будет ограничено движение транспорта по улицам 9 мая, Клары Цеткин и проезду Гвардии капитана Русанова у СК «Электрон».

Проведение мероприятий продолжится 10 августа в период с 15.30 до 23.30 часов, в связи с чем ограничат движение транспорта на улицах Ленина, 9 мая, проезд Гвардии капитана Русанова у СК «Электрон», до 18.00 часов на улице Курчатова.

Помимо этого, запланировано проведение мероприятий в честь образования сельских поселений ГО Заречный, в связи с чем будут введены ограничения движения транспорта:

16 августа в селе Мезенское с 16.30 до 20.30 часов на улице Новой;
17 августа в деревне Гагарка с 13.30 до 23.30 часов на улице. Розы Люксембург;
24 августа с 11.30 до 22.30 часов в деревне Курманка на улицах Юбилейная и Садовая».


Кроме того, в субботу, 10 августа, в Свердловской области отмечается День образования Талицы и Талицкого района. В связи с этим в период с 08.00 до 24.00 часов в самой Талице будут частично перекрыты улицы Васильева, Ленина, Володарского и Исламова.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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