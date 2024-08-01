Возрастное ограничение 18+
Опубликован список запланированных ограничений движения в Свердловской области
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловская Госавтоинспекция обнародовала длинный список мест в различных населённых пунктах, где в августе планируется временно ограничивать движение автотранспорта. Первое из этих ограничений будет введено уже завтра.
Завтра, 8 августа, ограничение движения произойдёт практически на весь день в посёлке Сагра Шалинского района. Здесь с 9 утра и до 5 часов вечера на железнодорожном переезде будут проходить дорожные работы по замене дефектных плит. Водителям придётся туго, поскольку альтернативных путей объезда данного участка не существует.
Но в основном ограничения движения планируются в свердловских городах и посёлках в связи с проведением тех или иных праздничных мероприятий. Так, в связи с масштабной Ирбитской ярмаркой уже сейчас введены временные ограничения движения на участках по улице Ленина между улицами Володарского и Карла Маркса, а также по улице Кирова между улицами Ленина до Орджоникидзе. Ограничение продлится до 13 августа.
Дальнейший список с запланированными ограничениями выглядит следующим образом:
Кроме того, в субботу, 10 августа, в Свердловской области отмечается День образования Талицы и Талицкого района. В связи с этим в период с 08.00 до 24.00 часов в самой Талице будут частично перекрыты улицы Васильева, Ленина, Володарского и Исламова.
Завтра, 8 августа, ограничение движения произойдёт практически на весь день в посёлке Сагра Шалинского района. Здесь с 9 утра и до 5 часов вечера на железнодорожном переезде будут проходить дорожные работы по замене дефектных плит. Водителям придётся туго, поскольку альтернативных путей объезда данного участка не существует.
Но в основном ограничения движения планируются в свердловских городах и посёлках в связи с проведением тех или иных праздничных мероприятий. Так, в связи с масштабной Ирбитской ярмаркой уже сейчас введены временные ограничения движения на участках по улице Ленина между улицами Володарского и Карла Маркса, а также по улице Кирова между улицами Ленина до Орджоникидзе. Ограничение продлится до 13 августа.
Дальнейший список с запланированными ограничениями выглядит следующим образом:
«9 августа с 10.30 до 12.20 часов в городе Заречный в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Белоярской АЭС, будет ограничено движение транспорта по улицам 9 мая, Клары Цеткин и проезду Гвардии капитана Русанова у СК «Электрон».
Проведение мероприятий продолжится 10 августа в период с 15.30 до 23.30 часов, в связи с чем ограничат движение транспорта на улицах Ленина, 9 мая, проезд Гвардии капитана Русанова у СК «Электрон», до 18.00 часов на улице Курчатова.
Помимо этого, запланировано проведение мероприятий в честь образования сельских поселений ГО Заречный, в связи с чем будут введены ограничения движения транспорта:
16 августа в селе Мезенское с 16.30 до 20.30 часов на улице Новой;
17 августа в деревне Гагарка с 13.30 до 23.30 часов на улице. Розы Люксембург;
24 августа с 11.30 до 22.30 часов в деревне Курманка на улицах Юбилейная и Садовая».
Проведение мероприятий продолжится 10 августа в период с 15.30 до 23.30 часов, в связи с чем ограничат движение транспорта на улицах Ленина, 9 мая, проезд Гвардии капитана Русанова у СК «Электрон», до 18.00 часов на улице Курчатова.
Помимо этого, запланировано проведение мероприятий в честь образования сельских поселений ГО Заречный, в связи с чем будут введены ограничения движения транспорта:
16 августа в селе Мезенское с 16.30 до 20.30 часов на улице Новой;
17 августа в деревне Гагарка с 13.30 до 23.30 часов на улице. Розы Люксембург;
24 августа с 11.30 до 22.30 часов в деревне Курманка на улицах Юбилейная и Садовая».
Кроме того, в субботу, 10 августа, в Свердловской области отмечается День образования Талицы и Талицкого района. В связи с этим в период с 08.00 до 24.00 часов в самой Талице будут частично перекрыты улицы Васильева, Ленина, Володарского и Исламова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Две улицы перекроют ради Дня ВДВ в центре Екатеринбурга
01 августа 2024
01 августа 2024
На Серовском тракте перекроют движение из-за перевозки «Бурана»
03 августа 2024
03 августа 2024