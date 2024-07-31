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Свердловчане смогут отдохнуть от дождей
Фото: Владислав Постников
Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области практически не будет дождей. Лишь небольшой дождь ожидается в ночь на четверг, а после преимущественно без осадков.
В четверг, 8 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, на севере до +5°C. Днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью слабый дождь, остальное время преимущественно без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +18…20°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 8 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, на севере до +5°C. Днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью слабый дождь, остальное время преимущественно без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +18…20°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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