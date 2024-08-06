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За последние полгода в Кольцово поступало 25 ложных сообщений о минировании
Фото: Юлия Кольтенберг
Только за последние полгода в екатеринбургский аэропорт поступило 25 ложных сообщений о минировании. Такую статистику в эфире телеканала ОТВ привёл замначальника Линейного отдела МВД Никита Приблуда.
Рассказывая о том, какие преступления совершают на территории Кольцово и сколько рейсов задерживали по вине дебоширов, Никита Приблуда привёл статистику лжеминирования, обратив внимание на то, что в прошлом году за тот же период аэропорт таким образом «минировали» 14 раз, и напомнил, что за это предусмотрено наказание от трёх до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что вчера, 6 августа, рано утром в Кольцов началась давка из-за того, что кто-то выкрикнул «бомба». Как позже выяснилось, людей напугал звук упавшей урны, после чего кто-то, судя по всему, решил неуместно пошутить.
Рассказывая о том, какие преступления совершают на территории Кольцово и сколько рейсов задерживали по вине дебоширов, Никита Приблуда привёл статистику лжеминирования, обратив внимание на то, что в прошлом году за тот же период аэропорт таким образом «минировали» 14 раз, и напомнил, что за это предусмотрено наказание от трёх до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что вчера, 6 августа, рано утром в Кольцов началась давка из-за того, что кто-то выкрикнул «бомба». Как позже выяснилось, людей напугал звук упавшей урны, после чего кто-то, судя по всему, решил неуместно пошутить.
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