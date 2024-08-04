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Неуместная «шутка» привела к давке в Кольцово
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью в зоне паспортного контроля Кольцово произошла давка. По словам очевидцев, кто-то в толпе выкрикнул «бомба» и люди бросились через таможню к выходу, бросая все свои вещи и документы.
При этом некоторые из пассажиров уверены, что действительно слышали какие-то хлопки и крики людей о том, что где-то якобы «стреляют». Другие говорят, что видели, как кто-то лопнул пакет, после чего и началась паника. На улице людей уже встречали полиция, скорая и ГБР, передает Е1.
В пресс-службе Кольцово, комментируя инцидент, сообщили, что сотрудники пограничной службы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию, и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
Сейчас установлением обстоятельств занимается Уральская транспортная прокуратура. «Шутника» ищут.
«В средствах массовой информации выявлена публикация о ложном крике "бомба" в аэропорту Кольцово, из-за которого люди беспорядочно начали покидать здание. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», – сказали в ведомстве.
При этом некоторые из пассажиров уверены, что действительно слышали какие-то хлопки и крики людей о том, что где-то якобы «стреляют». Другие говорят, что видели, как кто-то лопнул пакет, после чего и началась паника. На улице людей уже встречали полиция, скорая и ГБР, передает Е1.
В пресс-службе Кольцово, комментируя инцидент, сообщили, что сотрудники пограничной службы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию, и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
Сейчас установлением обстоятельств занимается Уральская транспортная прокуратура. «Шутника» ищут.
«В средствах массовой информации выявлена публикация о ложном крике "бомба" в аэропорту Кольцово, из-за которого люди беспорядочно начали покидать здание. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», – сказали в ведомстве.
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