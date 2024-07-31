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Ещё один рейд по любителям электросамокатов запланировали в ГИБДД Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников
В екатеринбургской ГИБДД сообщили, что завтра, 7 августа, автоинспекторы выйдут на улицы города, чтобы понаблюдать за тем, как соблюдаются ПДД пешеходами, велосипедистами и любителями СИМов (средств индивидуальной мобильности), в том числе электросамокатов.
«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции, осуществят пристальный контроль за лицами, которые пересекают проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также за любителями не спешиваться на пешеходном переходе при управлении велосипедом или СИМ», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе ГИБДД.
Напомним, в ходе предыдущего рейда сотрудниками городской автоинспекции было поймано 62 нарушителя, из которых 39 были на электросамокатах. Тогда вместе с полицейскими дежурили представители кикшеринговых компаний, которые сразу блокировали аккаунты нарушителей.
«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции, осуществят пристальный контроль за лицами, которые пересекают проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также за любителями не спешиваться на пешеходном переходе при управлении велосипедом или СИМ», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе ГИБДД.
Напомним, в ходе предыдущего рейда сотрудниками городской автоинспекции было поймано 62 нарушителя, из которых 39 были на электросамокатах. Тогда вместе с полицейскими дежурили представители кикшеринговых компаний, которые сразу блокировали аккаунты нарушителей.
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