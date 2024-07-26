За день в Екатеринбурге поймали 39 нарушителей среди пользователей электросамокатов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 31 июля, в Екатеринбурге сотрудники городской ГИБДД провели рейд, в ходе которого особое внимание уделялось пешеходам и пользователям электросамокатов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе екатеринбургской Госавтоинспекции, всего за день было зарегистрировано 62 нарушений ПДД. Среди них 39 нарушителей были на электросамокатах, 18 на велосипедах, и 4 были пешеходами. Также среди нарушителей был один ребёнок, на которого составили карточку нарушения ПДД, чтобы позже передать её в школу, где он учится.Сообщается, что вместе с сотрудниками ГИБДД сегодня дежурили члены добровольной народной дружины и представители кикшеринговых компаний. Сотрудники полиции, останавливая нарушителей, составляли на них протокол и проводили с ними профилактические беседы. Представители компаний, сдающих электросамокаты в аренду, в свою очередь тут же блокировали аккаунты нарушителей.