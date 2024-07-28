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Работу сауны в Нижнем Тагиле, в которой отравились дети, приостановили
Фото: Владислав Постников
В Нижнем Тагиле на 30 суток приостановили работу сауны, в которой детям стало плохо после купания. Выяснилось, что в заведении не следили за качеством воды.
«Индивидуальный предприниматель нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Возникновение неинфекционного заболевания связано с отсутствием производственного контроля за качеством воды в бассейне сауны, а именно превышены гигиенические нормативы в воде плавательного бассейна», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Чтобы никто больше не пострадал, работу заведения приостановили. Сейчас помещения сауны опечатаны.
«Индивидуальный предприниматель нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Возникновение неинфекционного заболевания связано с отсутствием производственного контроля за качеством воды в бассейне сауны, а именно превышены гигиенические нормативы в воде плавательного бассейна», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Чтобы никто больше не пострадал, работу заведения приостановили. Сейчас помещения сауны опечатаны.
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