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Химический ожог на день рождения получили дети в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников
В Нижнем Тагиле празднование дня рождения в местной сауне закончилось вызовом скорой помощи. Детям, чьи семьи собрались на праздник, неожиданно стало плохо. У них начались кашель, рвота и стали заплывать глаза.
По данным «Е1», вместе с родителями там отдыхало 12 детей. Приехавшие к ним медики поставили диагноз «химический ожог средней тяжести». Госпитализировать детей не стали, однако теперь за ними будут наблюдать педиатры. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Со слов родителей, они рассказали о произошедшем руководству сауны, но должного сочувствия не получили: им ответили, что дети просто перекупались.
Журналистам комментировать ситуацию в сауне не стали.
По данным «Е1», вместе с родителями там отдыхало 12 детей. Приехавшие к ним медики поставили диагноз «химический ожог средней тяжести». Госпитализировать детей не стали, однако теперь за ними будут наблюдать педиатры. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, и также соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Будет запрошена информация из учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетних для установления степени тяжести причиненного им вреда здоровью»,
– говорится в сообщении ведомства.
Со слов родителей, они рассказали о произошедшем руководству сауны, но должного сочувствия не получили: им ответили, что дети просто перекупались.
Журналистам комментировать ситуацию в сауне не стали.
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