Химический ожог на день рождения получили дети в Нижнем Тагиле

– говорится в сообщении ведомства.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, и также соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Будет запрошена информация из учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетних для установления степени тяжести причиненного им вреда здоровью»,