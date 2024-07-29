Август в Екатеринбурге: что ожидать от погоды?





— сообщается в телеграм-канале

Если рассчитывать на сколько-нибудь длительное потепление в августе, то оно наиболее вероятно ближе к двадцатым числам, а то и в начале третьей декады месяца. При отсутствии такого потепления август имеет все шансы стать холодным, в третий раз за последние четверть века. Но холодный август нам не нужен, поэтом заявим его в пределах нормы со средней температурой +15..+17 и количеством осадков 65..85 мм. В любом случае средняя температура за все календарное лето будет выше, чем в 2017-19 гг и близка к действующей климатической норме,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге холодный август – редкость. Последний раз такой месяц был в 2015 году, и за весь XXI век это случалось лишь дважды – в 2002 и 2015 годах. Об этом сообщает синоптик и автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.Как сообщает синоптик холодным, считается месяц, если его средняя температура ниже климатической нормы на более чем 1 градус. Нынешняя норма для августа составляет +16,2 градуса, что на 1,2 градуса выше, чем 30 лет назад. Так что август, который считался нормальным в 1990-х, сегодня бы классифицировался как холодный.Первая половина августа в Екатеринбурге не обещает тепла, как заявляет Пулин. Циклоны будут господствовать на Среднем Урале, и даже кратковременное влияние антициклонов не принесет длительного потепления. Осадки ожидаются практически ежедневно, но не в чрезмерных количествах. К середине второй декады месяца ожидается накопление осадков в пределах 40-55 мм, при том что месячная норма составляет 75 мм.