Председатель СК России поручил проверить жалобы жителей Екатеринбурга на точечную застройку в Пионерском

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Возведение жилого здания осуществляется застройщиком «Астон.История» на земельном участке, ранее предназначенном для размещения детского спортивного комплекса и приобретенном указанной организацией с нарушениями. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли,