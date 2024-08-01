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Председатель СК России поручил проверить жалобы жителей Екатеринбурга на точечную застройку в Пионерском
Фото: Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение провести проверку строительства в микрорайоне Пионерский в Екатеринбурге. Поводом стало видеообращение местных жителей, выражающих недовольство по поводу строительства многоэтажного дома на улице Советской.
Ранее мы писали, что строительство нового жилого здания, осуществляемое компанией «Астон.История», вызвало волну протеста среди жителей. Изначально земельный участок был предназначен для строительства детского спортивного комплекса. Застройщик, который должен был возвести многоэтажку во дворах на Советской, заявил, что строительные работы не ведутся, а на видео, напугавших жителей соседних домов, якобы заснят процесс демонтажа спортобъекта.
Ранее мы писали, что строительство нового жилого здания, осуществляемое компанией «Астон.История», вызвало волну протеста среди жителей. Изначально земельный участок был предназначен для строительства детского спортивного комплекса. Застройщик, который должен был возвести многоэтажку во дворах на Советской, заявил, что строительные работы не ведутся, а на видео, напугавших жителей соседних домов, якобы заснят процесс демонтажа спортобъекта.
Возведение жилого здания осуществляется застройщиком «Астон.История» на земельном участке, ранее предназначенном для размещения детского спортивного комплекса и приобретенном указанной организацией с нарушениями. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли,
— сообщает СК России
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Екатеринбуржцы просят Путина и Бастрыкина остановить в Пионерском точечную застройку
01 августа 2024
01 августа 2024