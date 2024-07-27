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Екатеринбуржцы просят Путина и Бастрыкина остановить в Пионерском точечную застройку
Фото: Вечерние ведомости
Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга обратились к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с просьбой остановить строительство «свечки» на улице Советской.
Обращение опубликовало издание ЕАН. По словам местных жителей, им обещали построить детский спортивный двухэтажный комплекс, но позже они выяснили, что фундамент, который начали делать в их дворе, готовят для возведения 32-этажного дома. Люди полагают, что застройщик использовал серую схему, чтобы добиться точной застройки, которая в городе запрещена. Они также подчеркивают, что строить дом стали без их согласия.
Жильцов ближайших домов также беспокоит то, что из-за строительства детская площадка превратилась в «мусорную»: зону стройки огородили забором, вокруг ветки, кучи земли и стройматериалов. Сейчас детям негде играть.
Ранее мы писали, что застройщик, который должен был возвести многоэтажку во дворах на Советской, заявил, что строительные работы не ведутся, а на видео, напугавших жителей соседних домов, якобы заснят процесс демонтажа спортобъекта.
Обращение опубликовало издание ЕАН. По словам местных жителей, им обещали построить детский спортивный двухэтажный комплекс, но позже они выяснили, что фундамент, который начали делать в их дворе, готовят для возведения 32-этажного дома. Люди полагают, что застройщик использовал серую схему, чтобы добиться точной застройки, которая в городе запрещена. Они также подчеркивают, что строить дом стали без их согласия.
Жильцов ближайших домов также беспокоит то, что из-за строительства детская площадка превратилась в «мусорную»: зону стройки огородили забором, вокруг ветки, кучи земли и стройматериалов. Сейчас детям негде играть.
«Мы просим разобраться в этой схеме, разобраться в том, как это стало возможно. Нашим детям не оставили ни одного зеленого клочка земли, нашим детям оставили только две помойки и парковки. Мы просим вашей помощи. Мы просим, чтобы интересы жителей наших домов были выше интересов застройщика»,
– говорят горожане в своем обращении.
Ранее мы писали, что застройщик, который должен был возвести многоэтажку во дворах на Советской, заявил, что строительные работы не ведутся, а на видео, напугавших жителей соседних домов, якобы заснят процесс демонтажа спортобъекта.
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