Екатеринбуржцы просят Путина и Бастрыкина остановить в Пионерском точечную застройку

– говорят горожане в своем обращении.

«Мы просим разобраться в этой схеме, разобраться в том, как это стало возможно. Нашим детям не оставили ни одного зеленого клочка земли, нашим детям оставили только две помойки и парковки. Мы просим вашей помощи. Мы просим, чтобы интересы жителей наших домов были выше интересов застройщика»,