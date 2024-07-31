Свердловский облсуд утвердил решение о компенсации матери лишившегося руки уральцу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Апелляционная жалоба компании «Россети Урала» была рассмотрена в Свердловском областном суде. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции в силе. Таким образом, сетевики должны будут выплатить моральную компенсацию женщине, сын которой 18 лет назад лишился руки.Трагедия произошла в июле 2006 года во время похода в лес нескольких подростков. Один из 12-летних мальчиков решил взобраться на расположенную в лесном массиве трансформаторную подстанцию. С неё он хотел разглядеть ягодные места. При спуске с конструкции мальчик споткнулся, упал и схватился за провода, которые были под напряжением, — поясняют материалы дела. Удар был таким сильным, что медики не смогли спасти руку подростка — её пришлось ампутировать.Прошло 16 лет, и подросший пострадавший решил добиваться компенсации морального вреда через суд. С иском к ПАО «Россети Урала» он обратился в Богдановичский городской суд. И, несмотря, на ощутимый срок, прошедший со дня получения им травмы, процесс выиграл. Судья взыскал с сетевиков 900 тысяч рублей компенсации морального вреда.В тот же суд обращалась и мать мальчика. Суд удовлетворил требования частично и обязал ПАО «Россети Урала» выплатить истице 300 тысяч рублей. Вот именно это решение пыталась обжаловать компания, ссылаясь на то, что женщина оставила сына без контроля, а иначе трагедии бы не произошло. Облсуд решил иначе и теперь решение о выплате компенсации морального вреда уралочке вступило в законную силу.