На улице Летчиков в Екатеринбурге обещают построить детсад и школу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга пообещали построить детский сад и новый корпус для школы №119 на улице Летчиков, где будет строиться многоквартирный дом. Проект планировки утвердил глава города.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, проект представляет собой два этапа. На первом хотят построить жилой дом площадью 31,7 тысячи квадратных метров, в котором, как ожидается, смогут поселиться более 900 человек. Параллельно с многоквартирным домом будет строится детский сад на 100 мест. Строительство школы планируется на втором этапе. Новый корпус рассчитан на 500 ребят.Закончить строительство по этому проекту планируют к 2045 году.