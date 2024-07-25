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Уралец чуть не вывез из России культурную ценность

14.03 Пятница, 2 августа 2024
Фото: Уральское таможенное управление
При досмотре багажа одного из пассажиров, летевшего рейсом Екатеринбург – Анталия, инспектор кольцовской таможни заметил литый крест с изображением распятия. Полагая, что крестик может быть ценным с исторической точки зрения, вместе с коллегами он решил отправить его на экспертизу.

И оказался прав. Экспертиза установила, что крест был изготовлен во второй половине XIX века из медного сплава и является культурной ценностью. То есть для того, чтобы вывести его из страны, нужные специальные документы, которых, конечно, у пассажира не было. В разговоре с таможенниками мужчина пояснил, что этот крест ему подарил его отец, и с тех пор он возит его с собой в качестве оберега. О том, что его нужно декларировать, уралец не подозревал. Несмотря на то, что он не был знаком с таможенными правилами, на него возбудили дело об административном правонарушении. Вернуть свой оберег пассажир сможет, но только после оплаты штрафа.

Как пояснил Вечерним ведомостям начальник таможенного поста Кольцо Сергей Большанин, культурной ценностью являются предметы, которым больше 50 лет, и чтобы куда-либо уехать с ними необходимо разрешение Министерства культуры РФ с обязательным оформлением пассажирской таможенной декларации в «красном» коридоре.

В пресс-службе Уральского таможенного управления советуют пассажирам знакомиться с правилами таможни через информационные стенды или горячую линию, дозвониться до которой можно по телефону: 8 (343) 359-52-11.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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