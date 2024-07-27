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Из-за дождей в Ревде изменили маршрут велопрогулки

11.57 Пятница, 2 августа 2024
Фото: Владислав Постников
В Ревде изменили часть маршрута велопрогулки из-за того, что после дождей мост, по которому по планам должны проехать участники, ушёл под воду.

Сообщается, что произошло из-за того, что на плотине увеличили сброс воды.

«Велопрогулка не триатлон. Поэтому теперь часть маршрута вынужденно пройдет по трассе в районе выезда с Кирзавода на пермскую трассу»,

написали организаторы мероприятия.


Сама велопрогулка должна состояться завтра, 3 августа.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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