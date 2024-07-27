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Из-за дождей в Ревде изменили маршрут велопрогулки
Фото: Владислав Постников
В Ревде изменили часть маршрута велопрогулки из-за того, что после дождей мост, по которому по планам должны проехать участники, ушёл под воду.
Сообщается, что произошло из-за того, что на плотине увеличили сброс воды.
Сама велопрогулка должна состояться завтра, 3 августа.
Сообщается, что произошло из-за того, что на плотине увеличили сброс воды.
«Велопрогулка не триатлон. Поэтому теперь часть маршрута вынужденно пройдет по трассе в районе выезда с Кирзавода на пермскую трассу»,
– написали организаторы мероприятия.
Сама велопрогулка должна состояться завтра, 3 августа.
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