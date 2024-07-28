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Субботник по очистке берега Исети проведут посреди следующей недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Среди екатеринбуржцев начались призывы выйти на следующей неделе на субботник. Проведут его правда, вопреки названию, в среду, 7 августа, что сути, конечно, не меняет.
Организаторы «средника» планируют почистить от мусора берег Исети в районе микрорайона Химмаш. Больше всего здесь замусорено любителями алкогольных возлияний под открытым небом — валяется стеклянная и жестяная тара из-под выпивки. Но, разумеется, убрать нужно и прочий мусор. А помимо пользы для окружающей среды участники не субботнего субботника смогут почерпнуть массу интересной информации об истории места — уборку берега организаторы объединят с мини-экскурсией.
Поскольку «средник» намечается посреди рабочей недели, начать его планируется в семь часов вечера. Встреча участников состоится возле храма Казанской иконы Божией Матери. Желающих присоединиться к очистке Исети от мусора просят пройти несложную регистрацию.
Организаторы «средника» планируют почистить от мусора берег Исети в районе микрорайона Химмаш. Больше всего здесь замусорено любителями алкогольных возлияний под открытым небом — валяется стеклянная и жестяная тара из-под выпивки. Но, разумеется, убрать нужно и прочий мусор. А помимо пользы для окружающей среды участники не субботнего субботника смогут почерпнуть массу интересной информации об истории места — уборку берега организаторы объединят с мини-экскурсией.
Поскольку «средник» намечается посреди рабочей недели, начать его планируется в семь часов вечера. Встреча участников состоится возле храма Казанской иконы Божией Матери. Желающих присоединиться к очистке Исети от мусора просят пройти несложную регистрацию.
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