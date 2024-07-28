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Екатеринбургскую школу, учебный год в которой отменили из-за обрушения потолка, могут открыть в январе 2025 года
Фото: Владислав Постников
Капитальный ремонт екатеринбургской школе №68, учебный год в которой пришлось отменить из-за обрушения потолка, могут завершить уже к концу этого года, некоторые работы идут с опережением графика, рассказала журналистам во время посещения стройплощадки директор муниципального управления заказчика по капитальному ремонту (МКУ «УЗКР») Лариса Глызина.
Напомним, учебный год 2023/2024 в школе №68 на улице Кировградской пришлось экстренно отменять – из-за того что за две недели до 1 сентября в здании обрушился потолок. В результате здание в срочном порядке признали аварийном и инициировали его капремонт, а учеников перевели в соседние школы на Уралмаше (хотя за месяц до обрушения, в июле 2023 года по результатам оценки готовности школы к учебному году здание признавали пригодным).
Как рассказал Вечерним ведомостям вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин, школа сможет вновь открыть двери для учеников уже в третьей четверти учебного года 2024/2025. На работы по её ремонту было выделено около полумиллиарда рублей, из которых 215 млн выделил областной бюджет. Сутягин также выразил надежду, что в следующем году в финансировании капремонта екатеринбургских школ поучаствует федеральный бюджет, будут поданы заявки в соответствующие программы.
Зданию школы №68 в этом году исполнилось 90 лет, она была открыта в 1934 году. В настоящее время проводится капремонт ещё одной школы, расположенной на Уралмаше – №72, здание которой было построено в 1953 году.
Напомним, учебный год 2023/2024 в школе №68 на улице Кировградской пришлось экстренно отменять – из-за того что за две недели до 1 сентября в здании обрушился потолок. В результате здание в срочном порядке признали аварийном и инициировали его капремонт, а учеников перевели в соседние школы на Уралмаше (хотя за месяц до обрушения, в июле 2023 года по результатам оценки готовности школы к учебному году здание признавали пригодным).
Как рассказал Вечерним ведомостям вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин, школа сможет вновь открыть двери для учеников уже в третьей четверти учебного года 2024/2025. На работы по её ремонту было выделено около полумиллиарда рублей, из которых 215 млн выделил областной бюджет. Сутягин также выразил надежду, что в следующем году в финансировании капремонта екатеринбургских школ поучаствует федеральный бюджет, будут поданы заявки в соответствующие программы.
Зданию школы №68 в этом году исполнилось 90 лет, она была открыта в 1934 году. В настоящее время проводится капремонт ещё одной школы, расположенной на Уралмаше – №72, здание которой было построено в 1953 году.
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