Школу с обрушившимся потолком в Екатеринбурге начнут ремонтировать только в 2024 году

– объяснил мэр.

«Если у министерства не хватило ресурсов, будем с ними дополнительно работать. У нас с министерством есть взаимопонимание, дети не останутся без учебного процесса. Что касается увеличения финансирования на капремонт – это не в моей компетенции»,