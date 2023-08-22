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Школу с обрушившимся потолком в Екатеринбурге начнут ремонтировать только в 2024 году
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге школу №68 на Уралмаше, в которой рухнул потолок, смогут начать ремонтировать только в следующем году. Учреждению не удалось попасть в программу по капремонту на 2023 год.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на главу города Алексея Орлова. Он пообещал, что в 2024 году школу точно поставят в план.
Известно, что в 2022 году в этой школе проводилась техническая экспертиза, в ходе которой специалисты сделали заключение об ограниченной пригодности здания и выдали рекомендации по работе с проблемными участками.
Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на главу города Алексея Орлова. Он пообещал, что в 2024 году школу точно поставят в план.
«Если у министерства не хватило ресурсов, будем с ними дополнительно работать. У нас с министерством есть взаимопонимание, дети не останутся без учебного процесса. Что касается увеличения финансирования на капремонт – это не в моей компетенции»,
– объяснил мэр.
Известно, что в 2022 году в этой школе проводилась техническая экспертиза, в ходе которой специалисты сделали заключение об ограниченной пригодности здания и выдали рекомендации по работе с проблемными участками.
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