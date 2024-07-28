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Роспотребнадзор опроверг информацию о заражении герпесом после купания в Шарташе
Фото: Владислав Постников
Ранее екатеринбурженка, купавшаяся с семьёй этим летом в озере Шарташ, сообщила каналу Инцидент Екатеринбург, что после купания у всей семьи на теле появилась сыпь, а в больнице им поставили диагноз герпес. Эта информация затем распространилась в ряде других СМИ.
Роспотребнадзор в ответ на запрос Вечерних ведомостей сообщил, что все подобные случаи ведомство регистрирует, но заражения герпесом в результате купания на Шарташе зафиксировано не было.
В ведомстве напомнили, что ни на один свердловский водоём в этом году не было выдано санитарно-эпидемиологического заключения, признавшего бы его пригодным для купания. Что касается Шарташа, то в рамках мониторинга в этом году в озере отбирали 12 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Точные данные показателей в Роспотребнадзоре раскрывать не пожелали.
Эксперт, опрошенный нашим корреспондентом, предположил, что сыпь на фотографиях, выложенных в паблике, может быть вызвана не герпесом, а церкариями – личинками паразитов (гельминтов) водоплавающих птиц, которые пытаются проникнуть под кожу человека, вызывая раздражение и аллергию. Подобные случаи недавно массово фиксировались на Южном Урале – у купавшихся в озере Талкас. Церкариоз ещё называют «зудом купальщиков».
Роспотребнадзор в ответ на запрос Вечерних ведомостей сообщил, что все подобные случаи ведомство регистрирует, но заражения герпесом в результате купания на Шарташе зафиксировано не было.
В ведомстве напомнили, что ни на один свердловский водоём в этом году не было выдано санитарно-эпидемиологического заключения, признавшего бы его пригодным для купания. Что касается Шарташа, то в рамках мониторинга в этом году в озере отбирали 12 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Точные данные показателей в Роспотребнадзоре раскрывать не пожелали.
Эксперт, опрошенный нашим корреспондентом, предположил, что сыпь на фотографиях, выложенных в паблике, может быть вызвана не герпесом, а церкариями – личинками паразитов (гельминтов) водоплавающих птиц, которые пытаются проникнуть под кожу человека, вызывая раздражение и аллергию. Подобные случаи недавно массово фиксировались на Южном Урале – у купавшихся в озере Талкас. Церкариоз ещё называют «зудом купальщиков».
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