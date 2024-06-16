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После купания на Шарташе семья из Екатеринбурга заболела герпесом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У семьи из Екатеринбурга после купания на местном озере Шарташ кожа покрылась красными прыщами, которые стали чесаться и болеть. В больнице купавшимся, с их же слов, поставили герпес.
Как рассказала местная жительница в паблике «Инцидент Екатеринбург», в минувшие выходные она вместе со своими детьми 6 и 13 лет и их бабушкой отправилась на Шарташ, чтобы поплавать и позагорать. В итоге отдых закончился проблемами с кожей. Теперь им предстоит лечение.
Ранее специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области предупреждали, что купаться в реках и прудах уральской столицы небезопасно.
Как рассказала местная жительница в паблике «Инцидент Екатеринбург», в минувшие выходные она вместе со своими детьми 6 и 13 лет и их бабушкой отправилась на Шарташ, чтобы поплавать и позагорать. В итоге отдых закончился проблемами с кожей. Теперь им предстоит лечение.
Ранее специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области предупреждали, что купаться в реках и прудах уральской столицы небезопасно.
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