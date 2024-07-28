Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге к двум несовершеннолетним девушкам приставал ранее неизвестный мужчина. Незнакомец признался подросткам в симпатии и не давал им пройти несмотря на то, что девочки просили его уйти.
Рассказ екатеринбурженок опубликовали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». Со слов девушек, они ехали в трамвае, когда впервые заметили мужчину, который, как им показалось, подозрительно смотрел на них. Позже подруги вышли на остановке, и мужчина выбежал за ними, начав преследовать и просить познакомиться с ним.
Рассказ екатеринбурженок опубликовали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». Со слов девушек, они ехали в трамвае, когда впервые заметили мужчину, который, как им показалось, подозрительно смотрел на них. Позже подруги вышли на остановке, и мужчина выбежал за ними, начав преследовать и просить познакомиться с ним.
«Лез к нам с просьбами познакомиться. Мы отказали, но он стоял и упорно не давал нам проходу, параллельно говоря, какие мы красивые и что мы ему очень нравимся»,
– рассказала горожанка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге прохожий попытался украсть у курьера телефон
01 августа 2024
01 августа 2024