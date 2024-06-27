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Застройщик отрицает строительство многоэтажки на Советской в Екатеринбурге после запрета суда
Фото: Вечерние ведомости
Застройщик, который должен был возвести многоэтажку во дворах на Советской, заявил, что строительные работы не ведутся, а на видео, напугавших жителей соседних домов, якобы заснят процесс демонтажа спортобъекта.
«Компания «Астон. История» с 27 июня приступила к исполнению судебного акта. В настоящий момент ведутся работы по обеспечению безопасности объекта и демонтажу строительного оборудования. В то же время, подчеркиваем, что все действия по подготовке к строительству объекта и земельного участка осуществлялись в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — цитирует ЕАН застройщика.
Также издание пишет, что представители застройщика рассчитывают на снятие запрета на строительство.
Напомним, во дворе дома на Советской, 19б в Екатеринбурге может начаться строительство многоэтажного жилого дома на месте двухэтажного спорткомплекса. Жители ближайших домов выражали протест против строительства «свечки». Накануне арбитражный суд запретил вести строительные работы в рамках обеспечительных мер (до решения суда о законности строительства высотки), а сегодня жители прислали в редакцию видео, на котором ведутся некие работы на данном месте.
«Компания «Астон. История» с 27 июня приступила к исполнению судебного акта. В настоящий момент ведутся работы по обеспечению безопасности объекта и демонтажу строительного оборудования. В то же время, подчеркиваем, что все действия по подготовке к строительству объекта и земельного участка осуществлялись в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — цитирует ЕАН застройщика.
Также издание пишет, что представители застройщика рассчитывают на снятие запрета на строительство.
Напомним, во дворе дома на Советской, 19б в Екатеринбурге может начаться строительство многоэтажного жилого дома на месте двухэтажного спорткомплекса. Жители ближайших домов выражали протест против строительства «свечки». Накануне арбитражный суд запретил вести строительные работы в рамках обеспечительных мер (до решения суда о законности строительства высотки), а сегодня жители прислали в редакцию видео, на котором ведутся некие работы на данном месте.
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