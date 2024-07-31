Ещё 72 нарушителя выявили в Екатеринбурге в ходе миграционного рейда





– добавили в пресс-группе. «В результате всех нарушителей передали по территориальности в отдел полиции № 10. В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы Российской Федерации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В столице Урала продолжаются миграционные рейды. Так, накануне, 30 июля, в Екатеринбурге было выявлено 72 нарушителя из 152 иностранцев, которых вчера проверяли сотрудники полиции.Из них 32 иностранных гражданина нарушили режим пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), ещё 13 иностранных граждан нарушили иммиграционные правила, то есть уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности (дактилоскопии) (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ), рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ УМВД города.Там также уточнили, что в части общественного правопорядка и безопасности дорожного движения зарегистрировано 32 нарушения: распитие алкоголя в общественных местах (ч. 1 ст. 20.20.1) – 3 случая, управление машиной с тонировкой (ч. 3 п. 3.1 ст. 12.5) – 28 случаев, езда без водительских прав ( ч. 1 ст. 12.7) – 1 случай.Всего на 72 нарушителя пришлось 77 нарушений и 45 административных материалов.Подчеркивается, что рейды будут продолжаться.