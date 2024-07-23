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В Екатеринбурге перекроют дороги для марафона «Европа — Азия»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителям Екатеринбурга придется временно изменить свои маршруты в связи с проведением марафона «Европа — Азия», который состоится 10 и 11 августа.
В девятый раз в Екатеринбурге пройдет марафон «Европа — Азия», привлекая любителей бега со всего региона. В связи с этим 10 и 11 августа в центре города будут введены временные ограничения на движение транспорта. Мэрия города сообщила, что в этом году в забегах примут участие более пяти тысяч человек.
С 06:00 10 августа до 21:00 11 августа:
– по улице Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.
11 августа с 06:00 до 09:00:
– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;
– по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
– по улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
– по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева;
– по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина.
11 августа с 06:00 до 13:00:
– по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
– по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина;
– по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
– по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
– по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
– по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
– по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
– по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
– по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до дороги Пермь — Екатеринбург.
Трасса марафона пройдет через исторический центр Екатеринбурга, предлагая участникам выбор из четырех дистанций: 3, 10, 21 и 42 километра. 10 августа также состоится детский забег на 800 метров. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться и предоставить справку о состоянии здоровья.
Не только движение транспорта, но и парковка на закрытых улицах будет запрещена.
В девятый раз в Екатеринбурге пройдет марафон «Европа — Азия», привлекая любителей бега со всего региона. В связи с этим 10 и 11 августа в центре города будут введены временные ограничения на движение транспорта. Мэрия города сообщила, что в этом году в забегах примут участие более пяти тысяч человек.
С 06:00 10 августа до 21:00 11 августа:
– по улице Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.
11 августа с 06:00 до 09:00:
– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;
– по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
– по улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
– по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева;
– по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина.
11 августа с 06:00 до 13:00:
– по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
– по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина;
– по четной стороне проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
– по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
– по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
– по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
– по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
– по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
– по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до дороги Пермь — Екатеринбург.
Трасса марафона пройдет через исторический центр Екатеринбурга, предлагая участникам выбор из четырех дистанций: 3, 10, 21 и 42 километра. 10 августа также состоится детский забег на 800 метров. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться и предоставить справку о состоянии здоровья.
Не только движение транспорта, но и парковка на закрытых улицах будет запрещена.
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