В Каменске-Уральском у 90 человек выявили рак кожи





— отметил Беслан Нахушев,

начальник филиала СООД в Каменске-Уральском Ежегодно в Свердловской области фиксируется от 1,5 до 2 тысяч новых случаев рака кожи, что делает его одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Особенно важно проходить осмотры летом, когда солнечная активность на пике,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском прошел День открытых дверей в филиале Свердловского областного онкологического диспансера (СООД), на котором около 250 уральцев смогли бесплатно пройти диагностику новообразований кожи. В результате обследований у 90 человек обнаружены изменения, требующие немедленной терапии и наблюдения у онкологов, сообщили в департаменте информационной политики региона.Участники мероприятия, жители Каменска-Уральского и близлежащих населенных пунктов, прошли детальное обследование у врачей. По данным департамента информационной политики региона, выявленные у 90 пациентов изменения кожи могут свидетельствовать о наличии злокачественных процессов, что требует дальнейших исследований и разработки тактики лечения.