Уровень воды в Свердловской области в норме

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Специалисты следят за паводковой ситуацией и утверждают: поводов для беспокойства нет. На данный момент уровень воды в водоёмах Свердловской области соответствует нормативам, сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации. Ежедневно специалисты центра составляют краткосрочный прогноз паводковой обстановки, а региональное министерство общественной безопасности контролирует ситуацию.Сообщается, что центр мониторинга отслеживает изменения уровня воды на 35 гидропостах, расположенных на 24 реках в 26 муниципалитетах Среднего Урала. Кроме того, ведётся постоянный контроль наполнения 21 водохранилища. Для обеспечения безопасности в местах возможного подтопления установлены камеры видеонаблюдения. Оперативная группа, состоящая из пяти-семи специалистов, круглосуточно следит за водоёмами области и готова немедленно реагировать на любые изменения.Как сообщают специалисты особое внимание уделяется пяти муниципальным образованиям: Полевскому, Верхотурскому, Качканарскому, Новолялинскому и Нижнетуринскому городским округам. Здесь созданы все необходимые условия для быстрой ликвидации возможных последствий дождевых паводков.