В Первоуральске семь детей заболели лишаем за месяц

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Семь случаев заболевания стригущим лишаем обнаружены в Первоуральске за один только месяц. Сообщение об этом заметило издание Perv.Life в группе детской городской больницы Первоуральска в социальной сети.«Кроме единичных случаев среди школьников, имевших контакт с бездомными животными, зарегистрирован семейный очаг микроспории, привезенный из деревни на территории республики Беларусь. Все заболевшие в настоящее время проходят соответствующее лечение у врача-дерматолога», – пишет портал, ссылаясь на пресс-службу детской больницы.Также врачи напомнили, что заражение происходит при контактах – от животного к человеку или от человека к человеку.