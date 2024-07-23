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В Первоуральске семь детей заболели лишаем за месяц
Иллюстрация: Юлия Медведева
Семь случаев заболевания стригущим лишаем обнаружены в Первоуральске за один только месяц. Сообщение об этом заметило издание Perv.Life в группе детской городской больницы Первоуральска в социальной сети.
«Кроме единичных случаев среди школьников, имевших контакт с бездомными животными, зарегистрирован семейный очаг микроспории, привезенный из деревни на территории республики Беларусь. Все заболевшие в настоящее время проходят соответствующее лечение у врача-дерматолога», – пишет портал, ссылаясь на пресс-службу детской больницы.
Также врачи напомнили, что заражение происходит при контактах – от животного к человеку или от человека к человеку.
«Кроме единичных случаев среди школьников, имевших контакт с бездомными животными, зарегистрирован семейный очаг микроспории, привезенный из деревни на территории республики Беларусь. Все заболевшие в настоящее время проходят соответствующее лечение у врача-дерматолога», – пишет портал, ссылаясь на пресс-службу детской больницы.
Также врачи напомнили, что заражение происходит при контактах – от животного к человеку или от человека к человеку.
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