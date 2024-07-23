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Свердловских полицейских могут проверить «ревизоры» из Москвы

10.16 Понедельник, 29 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Большая проверка управлений МВД по Свердловской области и Екатеринбургу может произойти уже в ближайшее время. Об этом сообщает информагентство Ura.ru, ссылаясь на собственные источники.

По данным агентства, проверку на Урале будут проводить сотрудники центрального аппарата МВД РФ. По неподтвержденным официально данным, проверка может продлиться до 9 августа.

Сообщается, что под «ревизию» попадут все направления деятельности – от участковых до собственной безопасности. Также ожидается, что проверка затронет и управление по вопросам миграции.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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15:35 Прокуратура выясняет обстоятельства отравления газом рабочих на стройке в Екатеринбурге
15:20 Химический ожог на день рождения получили дети в Нижнем Тагиле
14:56 Жителям Екатеринбурга предлагают кедры для бесплатного озеленения
14:27 Под Каменском-Уральским утонула 14-летняя девочка
13:50 В двухэтажном жилом доме в Верхней Салде обрушился потолок
13:00 В Екатеринбурге спасают пятерых рабочих, надышавшихся выхлопными газами
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11:46 Двух подростков сбил водитель Skoda на Шефской в Екатеринбурге
11:30 В Нижнем Тагиле из-за поспешившего на дороге водителя-отца в ДТП пострадала трёхлетняя девочка
10:48 Глава СК потребовал доклад по результатам расследования исчезновения 28-летнего уральца
16:53 Два человека погибли в ДТП на Серовском тракте
15:57 Спасатели предупреждают об очень сильных дождях и ливнях в Свердловской области
15:46 В Среднеуральске установили памятник начальнику СуГРЭССтроя Алексею Котомину
15:22 Многодетная мама детей с непереносимостью белка из Арамили попросила Путина о помощи
14:36 Водителей предупреждают о подтоплении Пермского тракта из-за дождей в Свердловской области
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13:13 Сотрудник Института экономики УрО РАН стал жертвой телефонных мошенников
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