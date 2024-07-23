Свердловских полицейских могут проверить «ревизоры» из Москвы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Большая проверка управлений МВД по Свердловской области и Екатеринбургу может произойти уже в ближайшее время. Об этом сообщает информагентство Ura.ru, ссылаясь на собственные источники.По данным агентства, проверку на Урале будут проводить сотрудники центрального аппарата МВД РФ. По неподтвержденным официально данным, проверка может продлиться до 9 августа.Сообщается, что под «ревизию» попадут все направления деятельности – от участковых до собственной безопасности. Также ожидается, что проверка затронет и управление по вопросам миграции.