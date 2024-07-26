Чиновник, построивший за бюджетный счёт дорогу к своему коттеджу, возглавил Шарташский лесопарк

Юрий Горланов и на тот момент глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ДЭУ Железнодорожного района Екатеринбурга

Как минимум с осени 2023 года Горланов занимал должность замдиректора парка. Фото с сайта ГБУ СО «Шарташский лесопарк»