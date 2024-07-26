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Чиновник, построивший за бюджетный счёт дорогу к своему коттеджу, возглавил Шарташский лесопарк
Фото: екатеринбург.рф, shartash-park.ru. Коллаж: Вечерние ведомости
Исполняющим обязанности директора ГБУ СО «Шарташский лесной парк» после ухода в отставку «по личным обстоятельствам» Сергея Бондарева стал Юрий Горланов — соответствующая информация появилась на сайте государственного учреждения Свердловской области.
Как выяснили «Вечерние ведомости», Юрий Горланов – это бывший начальник Железнодорожного ДЭУ Екатеринбурга, которого дважды судили за то, что он построил за счёт возглавляемого им бюджетного учреждения дорогу до своего коттеджа.
Об уголовном деле Горланова «Вечерние ведомости» писали в прошлом году, когда Железнодорожный райсуд Екатеринбурга второй раз прекратил дело по нереабилитирующим основаниям.
Как установили следствие и суд, Горланов, будучи директором ДЭУ, заключил контракт на поставку более 500 тонн асфальтобетона и битума на общую сумму 1 миллион 508 тысяч рублей с ООО «Аквалинк», когда узнал, что эта компания асфальтирует дорогу в посёлке Канал на берегу Волчихинского водохранилища. Недалеко от этого посёлка находится коттеджный посёлок Волчиха, где у Горланова есть дом.
При этом посёлок Волчиха находится за пределами Железнодорожного района Екатеринбурга — на территории Первоуральского городского округа, поэтому екатеринбургское бюджетное учреждение не могло расходовать средства на его благоустройство. Этот факт не остался незамеченным — 21 октября 2021 года в коттедж к Горланову приехали сотрудники ФСБ. Вероятно, зная об этом, Горланов за несколько дней до визита силовиков уволился с поста начальника ДЭУ, которое возглавлял пять лет.
Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Однако до приговора оно так и не дошло – в сентябре 2022 года его прекратили в первый раз – представители ДЭУ заявили, что Горланов возместил муниципальному учреждению весь ущерб, и претензий к экс-начальнику они не имеют — в итоге дело было прекращено с формулировкой «в связи с примирением сторон».
Но постановление о прекращении обжаловала прокуратура, и дело вновь поступило в Железнодорожный суд. И вновь было прекращено – на этот раз в связи с признанием вины и раскаянием подсудимого. Судья Роман Шевченко назначил Горланову судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.
На момент ухода Сергея Бондарева с поста директора Юрий Горланов занимал должность заместителя директора – начальника отдела по охране территории.
Будут ли областные власти искать Горланову замену, либо избавят от приставки и.о. и назначат полноценным директором Шарташского лесопарка, неизвестно. К слову, в отличие от своих предшественников, у Горланова профильное образование — он выпускник Уральского государственного лесотехнического университета.
Фото: ГБУ СО «Шарташский лесопарк»
Как выяснили «Вечерние ведомости», Юрий Горланов – это бывший начальник Железнодорожного ДЭУ Екатеринбурга, которого дважды судили за то, что он построил за счёт возглавляемого им бюджетного учреждения дорогу до своего коттеджа.
Об уголовном деле Горланова «Вечерние ведомости» писали в прошлом году, когда Железнодорожный райсуд Екатеринбурга второй раз прекратил дело по нереабилитирующим основаниям.
Как установили следствие и суд, Горланов, будучи директором ДЭУ, заключил контракт на поставку более 500 тонн асфальтобетона и битума на общую сумму 1 миллион 508 тысяч рублей с ООО «Аквалинк», когда узнал, что эта компания асфальтирует дорогу в посёлке Канал на берегу Волчихинского водохранилища. Недалеко от этого посёлка находится коттеджный посёлок Волчиха, где у Горланова есть дом.
При этом посёлок Волчиха находится за пределами Железнодорожного района Екатеринбурга — на территории Первоуральского городского округа, поэтому екатеринбургское бюджетное учреждение не могло расходовать средства на его благоустройство. Этот факт не остался незамеченным — 21 октября 2021 года в коттедж к Горланову приехали сотрудники ФСБ. Вероятно, зная об этом, Горланов за несколько дней до визита силовиков уволился с поста начальника ДЭУ, которое возглавлял пять лет.
Юрий Горланов и на тот момент глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ДЭУ Железнодорожного района Екатеринбурга
Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Однако до приговора оно так и не дошло – в сентябре 2022 года его прекратили в первый раз – представители ДЭУ заявили, что Горланов возместил муниципальному учреждению весь ущерб, и претензий к экс-начальнику они не имеют — в итоге дело было прекращено с формулировкой «в связи с примирением сторон».
Но постановление о прекращении обжаловала прокуратура, и дело вновь поступило в Железнодорожный суд. И вновь было прекращено – на этот раз в связи с признанием вины и раскаянием подсудимого. Судья Роман Шевченко назначил Горланову судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.
На момент ухода Сергея Бондарева с поста директора Юрий Горланов занимал должность заместителя директора – начальника отдела по охране территории.
Как минимум с осени 2023 года Горланов занимал должность замдиректора парка. Фото с сайта ГБУ СО «Шарташский лесопарк»
Будут ли областные власти искать Горланову замену, либо избавят от приставки и.о. и назначат полноценным директором Шарташского лесопарка, неизвестно. К слову, в отличие от своих предшественников, у Горланова профильное образование — он выпускник Уральского государственного лесотехнического университета.
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