Директор Шарташского лесопарка ушёл в отставку «по личным обстоятельствам»

написал Бондарев в своём прощальном сообщении.

«Я благодарен предпринимателям и общественным деятелям за стремление сделать Шарташский парк лучше. И конечно, спасибо посетителям: именно ваш комфорт и приятные впечатления от пребывания и отдыха в парке были для нас ориентиром в работе. Я уверен, что территория Шарташского лесопарка продолжит благоустраиваться для горожан и вместе с тем сохранит свою красоту, чистоту и самобытность»,