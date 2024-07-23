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Директор Шарташского лесопарка ушёл в отставку «по личным обстоятельствам»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Шарташский лесной парк» Сергей Бондарев покидает пост «по личным обстоятельствам». Об этом чиновник написал у себя в соцсетях, приложив к посту фотографию с министром природных ресурсов Свердловской области Денисом Мамонтовым, а также фотографию благодарственного письма, подписанного тем же Мамонтовым.
Сергей Бондарев был директором государственного бюджетного учреждения «Шарташский лесной парк» чуть менее двух лет — его назначили на эту должность в августе 2022 года. Назначение Бондарева директором парка было многими воспринято с удивлением, поскольку до этого он работал совершенно в другой отрасли — представителем немецкой компании-производителя моющей техники Kärcher. Впрочем, его предшественник, Артур Зиганшин, тоже работал в сфере, далёкой от сохранения природных ресурсов — производил мебель. После ухода из ГБУ СО «Шарташский лесопарк» Зиганшин сначала возглавил комитет по экологии мэрии Екатеринбурга, а затем избрался депутатом гордумы от «Единой России».
Временным главой парка назначен Юрий Горланов, сообщает 66.ru.
С 2017 года в парке пытаются реализовать масштабную концепцию благоустройства — был разработан и утверждён губернатором мастер-план развития парка, однако реализовать из этого мастер-плана пока удалось совсем немногое.
Фото: телеграм-канал Сергея Бондарева
Сергей Бондарев был директором государственного бюджетного учреждения «Шарташский лесной парк» чуть менее двух лет — его назначили на эту должность в августе 2022 года. Назначение Бондарева директором парка было многими воспринято с удивлением, поскольку до этого он работал совершенно в другой отрасли — представителем немецкой компании-производителя моющей техники Kärcher. Впрочем, его предшественник, Артур Зиганшин, тоже работал в сфере, далёкой от сохранения природных ресурсов — производил мебель. После ухода из ГБУ СО «Шарташский лесопарк» Зиганшин сначала возглавил комитет по экологии мэрии Екатеринбурга, а затем избрался депутатом гордумы от «Единой России».
«Я благодарен предпринимателям и общественным деятелям за стремление сделать Шарташский парк лучше. И конечно, спасибо посетителям: именно ваш комфорт и приятные впечатления от пребывания и отдыха в парке были для нас ориентиром в работе. Я уверен, что территория Шарташского лесопарка продолжит благоустраиваться для горожан и вместе с тем сохранит свою красоту, чистоту и самобытность»,
— написал Бондарев в своём прощальном сообщении.
Временным главой парка назначен Юрий Горланов, сообщает 66.ru.
С 2017 года в парке пытаются реализовать масштабную концепцию благоустройства — был разработан и утверждён губернатором мастер-план развития парка, однако реализовать из этого мастер-плана пока удалось совсем немногое.
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