В Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 15-летнюю Светлану Донскую с Уралмаша. В последний раз она выходила на связь с родными 25 июля.Девушка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с зелёными глазами и светло-русыми волосами. В день пропажи была одета в тёмно-синие джинсы, светло-зелёную ветровку, голубые кроссовки. С собой у неё была дамская сумочка тёмно-коричневого цвета.Розыском занимается отдел полиции №15. Всех, кто может что-либо знать о том, где находится пропавшая, просят обращаться по телефону «+7 (343) 356-42-15» или «102», «112».Также в поисках девочки участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв». Им также можно сообщать информацию о местонахождении подростка по телефону: «8-900-044-02-20».