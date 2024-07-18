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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в отдельных районах Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Несмотря на то, что особый противопожарный режим в Свердловской области отменён, в регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров.
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», сегодня, 25 июля, в отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), а завтра, 26 июля, уровень пожарной опасности будет оцениваться только как чрезвычайный (5 класс горимости леса).
Напомним, что отменить особый противопожарный режим свердловские власти решили отменить 18 июля. Однако это не исключает того, что его могут ввести снов.
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», сегодня, 25 июля, в отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), а завтра, 26 июля, уровень пожарной опасности будет оцениваться только как чрезвычайный (5 класс горимости леса).
Напомним, что отменить особый противопожарный режим свердловские власти решили отменить 18 июля. Однако это не исключает того, что его могут ввести снов.
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