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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в отдельных районах Свердловской области

10.30 Четверг, 25 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Несмотря на то, что особый противопожарный режим в Свердловской области отменён, в регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров.

По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», сегодня, 25 июля, в отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), а завтра, 26 июля, уровень пожарной опасности будет оцениваться только как чрезвычайный (5 класс горимости леса).

Напомним, что отменить особый противопожарный режим свердловские власти решили отменить 18 июля. Однако это не исключает того, что его могут ввести снов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:54 «Мёртвого» котёнка из помойки воскрешают в екатеринбургском приюте
18:54 Пилот «Уральских авиалиний», совершивший посадку на поле, готовится к возвращению в небо
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18:12 Осужденный в Екатеринбурге журналист WSJ Гершкович ждет перевода приговора на английский
17:47 В легковой машине, которая столкнулась с фурой, было четверо друзей и пистолет
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15:21 В Екатеринбурге пройдет open-air фестиваль ВНИЗ совмество с приютом «Надин Ковчег»
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