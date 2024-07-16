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Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Количество покусанных клещами в Свердловской области достигло 26,2 тысячи человек, что на 500 больше, чем было к началу прошлой недели. Это на 17,5% ниже среднемноголетнего уровня и на 24% больше, чем в прошлом году.
Всего с начала этого сезона в лабораториях было исследовано 17,3 тыс. особей клещей. Возбудителей клещевого энцефалита нашли в 1,3% клещах, снятых с уральцев, моноцитарного эрлихиоза – в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,88%. В 43,7% проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала этого сезона в лабораториях было исследовано 17,3 тыс. особей клещей. Возбудителей клещевого энцефалита нашли в 1,3% клещах, снятых с уральцев, моноцитарного эрлихиоза – в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,88%. В 43,7% проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 157 человек (подтверждён у 48 человек), на клещевой боррелиоз – 384 человека (подтвержден у 97 человек)»,
– говорится в сообщении ведомства.
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