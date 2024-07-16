Возрастное ограничение 18+

Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области

15.08 Вторник, 23 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Количество покусанных клещами в Свердловской области достигло 26,2 тысячи человек, что на 500 больше, чем было к началу прошлой недели. Это на 17,5% ниже среднемноголетнего уровня и на 24% больше, чем в прошлом году.

Всего с начала этого сезона в лабораториях было исследовано 17,3 тыс. особей клещей. Возбудителей клещевого энцефалита нашли в 1,3% клещах, снятых с уральцев, моноцитарного эрлихиоза – в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,88%. В 43,7% проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 157 человек (подтверждён у 48 человек), на клещевой боррелиоз – 384 человека (подтвержден у 97 человек)»,

– говорится в сообщении ведомства.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Число пострадавших от клещей в Свердловской области достигло 25,7 тысячи
16 июля 2024
В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
22 июля 2024
В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
22 июля 2024
737 жителя Свердловской области решили стать донорами костного мозга
16 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
13:09 Девять автомобилей спали огнеборцы из горящего автосервиса
12:29 На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
12:12 В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
11:42 Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов
11:18 Свердловская область стала одним из регионов, где «Газпром нефть» построила новые дороги
10:49 СК проверит екатеринбургский детсад, где ребёнку на руки надели пакеты
10:22 В Екатеринбурге подростки хотели добежать до трамвая и попали под машину
09:48 Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелся киоск
09:21 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
19:18 Книжный фестиваль «Красная строка» начнётся в Екатеринбурге ровно через месяц
18:43 В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
18:14 В Екатеринбурге двойную операцию пришлось делать брошенной кормящей кошке
17:35 Прокуратура проверит детский садик в Екатеринбурге, где ребёнку на руки надели пакеты
17:15 Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты
16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
15:52 Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи
15:37 Под Новой Лялей при замене колеса автобусу придавило водителя
15:03 В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
14:05 Red Wings задержала пять вылетов из Екатеринбурга
13:45 Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз
13:05 Екатеринбургский «Водоканал» с августа закроет движение по Черниговскому переулку
Все новости Свердловской области
14:59 Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов и одиночества
13:37 Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
17:42 СК: задержан бывший министр правительства Москвы Кибовский
17:08 Мэр Невинномысска призвал жителей «не скулить» из-за перебоев с электричеством
15:29 В Ростовской области снова отключают электроснабжение из-за перегрузок
13:38 Пермский каннибал, который ел людей и домашних животных, устроился в приют для собак
Все новости России и мира
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
14:19 Разработка ученых Пермского политеха автоматизирует создание карт раскроя на производствах
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
13:09 Девять автомобилей спали огнеборцы из горящего автосервиса
12:29 На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
12:12 В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
11:42 Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов
11:25 Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов
11:18 Свердловская область стала одним из регионов, где «Газпром нефть» построила новые дороги
10:49 СК проверит екатеринбургский детсад, где ребёнку на руки надели пакеты
10:22 В Екатеринбурге подростки хотели добежать до трамвая и попали под машину
09:48 Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелся киоск
09:21 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
19:18 Книжный фестиваль «Красная строка» начнётся в Екатеринбурге ровно через месяц
18:43 В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
18:14 В Екатеринбурге двойную операцию пришлось делать брошенной кормящей кошке
17:35 Прокуратура проверит детский садик в Екатеринбурге, где ребёнку на руки надели пакеты
17:15 Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты
16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
15:52 Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи
15:37 Под Новой Лялей при замене колеса автобусу придавило водителя
15:03 В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
14:16 «Добровольцы Донбасса» отправили в Луганск новый гуманитарный конвой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK