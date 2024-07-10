Число пострадавших от клещей в Свердловской области достигло 25,7 тысячи





– добавили в ведомстве. «С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 112 человек (диагноз подтвержден у 24 человек), на клещевой боррелиоз – 261 человек (подтвержден – у 92 человек)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала сезона количество пострадавших от присасывания клещей в Свердловской области достигло 25,7 тысячи человек. Это на 20% ниже среднего многолетнего уровня и на 22% больше аналогичного периода прошлого года.Можно отметить, что число пострадавших снижается. На прошлой неделе было укушено 1,1 тысячи человек, тогда как на позарпошлой было зарегистрировано 1,8 обращений по поводу присасывания клещей.Также к этому моменту в лабораториях исследовано 14 тысяч особей клещей. Среди них возбудителей клещевого энцефалита обнаружили в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%. В 42,3% найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.