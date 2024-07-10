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Число пострадавших от клещей в Свердловской области достигло 25,7 тысячи

10.57 Вторник, 16 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
С начала сезона количество пострадавших от присасывания клещей в Свердловской области достигло 25,7 тысячи человек. Это на 20% ниже среднего многолетнего уровня и на 22% больше аналогичного периода прошлого года.

Можно отметить, что число пострадавших снижается. На прошлой неделе было укушено 1,1 тысячи человек, тогда как на позарпошлой было зарегистрировано 1,8 обращений по поводу присасывания клещей.

Также к этому моменту в лабораториях исследовано 14 тысяч особей клещей. Среди них возбудителей клещевого энцефалита обнаружили в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%. В 42,3% найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 112 человек (диагноз подтвержден у 24 человек), на клещевой боррелиоз – 261 человек (подтвержден – у 92 человек)»,

– добавили в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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