СК проверит екатеринбургский детсад, где ребёнку на руки надели пакеты

– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

«По этому факту следственным отделом по Верх-Исетскому району организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»,