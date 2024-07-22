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СК проверит екатеринбургский детсад, где ребёнку на руки надели пакеты
Фото: «КП – Екатеринбург»
К проверке прокуратуры детского садика, где ребёнку на руки надели пакеты и замотали скотчем, присоединился следственный комитет. В СК считают, что подобное недопустимо.
Напомним, что родители малышки, о которой идёт речь, отдавая свою дочь в детский садик, рассказали, что девочка постоянно грызёт свои пальчики и царапает лицо. Воспитатели не знали, что с этим делать, и решили бороться с дурной привычкой ребёнка с помощью полиэтиленовых пакетов, которые крепили на руках с помощью скотча.
«По этому факту следственным отделом по Верх-Исетскому району организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»,
– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что родители малышки, о которой идёт речь, отдавая свою дочь в детский садик, рассказали, что девочка постоянно грызёт свои пальчики и царапает лицо. Воспитатели не знали, что с этим делать, и решили бороться с дурной привычкой ребёнка с помощью полиэтиленовых пакетов, которые крепили на руках с помощью скотча.
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