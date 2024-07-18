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Прокуратура проверит детский садик в Екатеринбурге, где ребёнку на руки надели пакеты
Фото: «КП – Екатеринбург»
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга инициировала проверку детского садика, где полуторагодовалой малышке надели на руки полиэтиленовые пакеты и замотали их скотчем, чтобы она не кусала пальцы.
Ранее о том способе воспитателей победить дурную привычку девочки екатеринбургской «Комсомольской правде» рассказали родители малышки. Отец малютки пояснил, что он со своей супругой покупал для дочки специальные перчатки, но в садике ими не стали пользоваться. Со слов воспитателей, у перчаток была «насадка» лишь на большой палец, поэтому девочка спокойно кусала другие пальчики, также царапая ими себе нос. Поэтому в качестве временной меры они решили надеть ей на руки пакеты. Однако родители таких методов не оценили и после увиденного забрали документы из садика.
«Прокуратура совместно со специалистами Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области организовала проверку на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних при нахождении в образовательном учреждении»,
– говорится в сообщении ведомства.
Ранее о том способе воспитателей победить дурную привычку девочки екатеринбургской «Комсомольской правде» рассказали родители малышки. Отец малютки пояснил, что он со своей супругой покупал для дочки специальные перчатки, но в садике ими не стали пользоваться. Со слов воспитателей, у перчаток была «насадка» лишь на большой палец, поэтому девочка спокойно кусала другие пальчики, также царапая ими себе нос. Поэтому в качестве временной меры они решили надеть ей на руки пакеты. Однако родители таких методов не оценили и после увиденного забрали документы из садика.
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