Red Wings задержала пять вылетов из Екатеринбурга

«С целью обеспечения безопасности полётов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы»,