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Red Wings задержала пять вылетов из Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников
Сегодня, 22 июля, в Кольцово задержалось сразу пять вылетов на бортах авиакомпании Red Wings. В аэропорту объяснили задержку рейсов соображением безопасности.
СМИ сообщают о задержки вылетов из Екатеринбурга в Кемерово в 01.30 (перенесли на 11.10), в Уфу в 09.05 (на 11.20), в Самару в 9.25 (на 15.15), и в Астану (Казахстан) в 11.05 (на 17.20). Также сообщается, что вчера задержался рейс в Якутск, вылет должен был состояться в 21.00.
В авиакомпании пообещали сделать всё возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов.
«С целью обеспечения безопасности полётов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы»,
– сказали «Е1» в Кольцово.
СМИ сообщают о задержки вылетов из Екатеринбурга в Кемерово в 01.30 (перенесли на 11.10), в Уфу в 09.05 (на 11.20), в Самару в 9.25 (на 15.15), и в Астану (Казахстан) в 11.05 (на 17.20). Также сообщается, что вчера задержался рейс в Якутск, вылет должен был состояться в 21.00.
В авиакомпании пообещали сделать всё возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов.
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