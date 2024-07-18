Екатеринбургский «Водоканал» с августа закроет движение по Черниговскому переулку





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Движение автотранспорта будет направлено по улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской и переулку Суворовскому. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге закроют движение по переулку Черниговскому, от улицы Орловской до улицы Донбасской. Там специалисты «Водоканала» будут строить сети водоснабжения.Ограничения будут действовать с c 6 августа по 31 октября.На работе общественного транспорта перекрытие не скажется.