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Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами, градом и порывах ветра
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающейся завтра непогоде.
Спасатели советуют автовладельцам быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, также советуют не парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
22 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности!
– говорится в предупреждении областного МЧС
Спасатели советуют автовладельцам быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, также советуют не парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
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Свердловчан предупреждают о грозе и сильном ветре
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18 июля 2024