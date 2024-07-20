Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами, градом и порывах ветра





– говорится в предупреждении областного МЧС 22 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающейся завтра непогоде.Спасатели советуют автовладельцам быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, также советуют не парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».