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В Екатеринбурге начался гастрофестиваль «Уралисички!»
Фото: телеграм-канал «Duo pizza and wine»
Пятый год подряд в Екатеринбурге проходит гастрофестиваль «Уралисички!». В этом году более 50 ресторанов города присоединились к празднику, а к ним также присоединились заведения из Тюмени, Челябинска и Верхней Пышмы.
Принимают участие такие заведения как: Sekta, «Шави Ломи», «Большой Грузинский», «Агонь», «Паштет», Yankee Sierra, DUO Pizza & Wine, «Два Деда» и Engels и другие.
Екатеринбуржцы могут попробовать грибы на любой вкус и за любую стоимость — самое бюджетная позиция обойдется в 130 рублей (Соус Лисичковый в «Double Grill & Bar»), самое дорогое — в 2250 (Оленина Россини в «Троекуров»).
Принимают участие такие заведения как: Sekta, «Шави Ломи», «Большой Грузинский», «Агонь», «Паштет», Yankee Sierra, DUO Pizza & Wine, «Два Деда» и Engels и другие.
Екатеринбуржцы могут попробовать грибы на любой вкус и за любую стоимость — самое бюджетная позиция обойдется в 130 рублей (Соус Лисичковый в «Double Grill & Bar»), самое дорогое — в 2250 (Оленина Россини в «Троекуров»).
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